Skicross | Simone Deromedis festeggia | “Ha fatto la differenza la voglia di vincere”

(Di domenica 11 febbraio 2024)non si ferma più: l’azzurro ha vinto ancora in Coppa del Mondo dia Bakuriani (Georgia), località nella quale si laureò lo scorso anno campione del mondo. L’azzurro si è preso così la seconda vittoria della carriera in Coppa del Mondo dopo quella di due settimane fa a St.Moritz. Queste le sue parole al termine della gara raccolte dalla FISI:”“È davvero meraviglioso – le parole del trentino –. Pazzesco, una grande giornata: stavolta è stata la miadia fare la”. Dopo il cancellettoha guadagnato quota, prendendo il comando della gara alla prima curva per poi mantenere la testa della gara fino al traguardo. Mobaerg si è quindi dovuto accontentare della seconda posizione: un trionfo che alimenta le speranze per ...

Primo successo in Coppa del Mondo per Simone Deromedis nello Skicross . L’azzurro vince la tappa di St. Moritz 2024 , in Svizzera, dopo aver ... (sportface)

Bakuriani – Dopo la vittoria di St. Moritz, Simone Deromedis si ripete. Arriva la seconda vittoria in carriera per l’Azzurro nella Coppa del Mondo di ski cross. Sulle pista della neve di Bakuriani, in ...Trionfo di Simone Deromedis in gara 2 a Bakuriani: il trentino in Georgia ha colto la seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo superando lo svedese ...Trionfo dell’azzurro Simone Deromedis in gara 2 a Bakuriani nella gara di Coppa del Mondo del 2023-2024 maschile di skicross. Con l’italiano che ha così colto in questa Coppa del Mondo il secondo succ ...