Sinner favorito a Rotterdam | domani in campo

(Di domenica 11 febbraio 2024) AGI - Torna dail grande tennis, due settimane dopo gli Australian Open e diversi tornei Atp 250. Il torneo olandese (Atp 500) vede Jannikprima testa di serie, che giàalle 11 scenderà incontro il padrone di casa Botic van de Zandschulp, avversario insidioso che l'altoatesino ha superato al primo turno del suo trionfale Slam australiano. Anel 2023 arrivò in finale, sconfitto da Daniil Medved che quest'anno invece ha annunciato il forfait. "Sfortunatamente devo cancellarmi dal torneo - ha scritto Medvedev sui profili social qualche giorno fa - dopo il percorso in Australia, particolarmente duro e lungo, il mio fisico e in particolar modo il mio piede destro non sono ancora al meglio". Per questo, ha detto il russo, non potrà difendere ...

Anche il giovanissimo campione danese Holger Rune, numero 7 del ranking Atp, è un avversario temibile perché ha un gioco molto simile a quello di Sinner e, quando è in forma, vale molto di più della ...Sinner-Medvedev, il match-point in tutte le lingue del mondo Dopo aver festeggiato il suo primo titolo in un Slam piegando Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open , Jannik Sinner tornerà in ...'Le critiche ci sono e ci saranno sempre, non puoi fare contenti tutti. Devi affrontarle con la giusta mentalità. Nel 2022 avevo perso contro Carlos Alcaraz allo US Open in cinque set. Avevamo finito ...