Settebello | ecco il pass olimpico | Usa ko e quarti di finale ai Mondiali di Doha

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 febbraio 2024 – Cade l’ultimo tabù del: l’Italia della pallanuoto si guadagna nell’acqua ilper le Olimpiadi di Parigi 2024, con una vittoria giocata punto su punto contro gli Stati Uniti. Ildice 13/12, un risultato sofferto, che però proietta ilaidideidiin Qatar. Ora la squadra tricolore affronterà la Grecia. Inizia in salita la partita dell’Italia: due gol sotto, poi è partita la rimonta azzurra: il break decisivo, dopo il 10-10 degli Usa, con due gol per il soro definitivo. A spostare gli equilibri della partita è stata in particolare la prestazione di Di Fulvio capace di caricarsi quasi da solo i compagni in spalla fino alla ...

Sofferta vittoria per il Settebello negli ottavi di finale dei Mondiali di pallanuoto maschile, in scena a Doha. Il team allenato da Sandro Campagna ha battuto per 13-12 gli Usa e staccato il pass per ...A Formello nuovo faccia a faccia società-staff tecnico. Ecco chi si sfiderà nella finale della competizione calcistica africana. Sconfitta per l'Italia della pallanuoto al mondiale. L'azzurro invitato ...Ecco Greg. Ai mondiali in acqua a Doha domani l'Italia gioca le carte migliori, gli assi e il Settebello. Tra i primi il campione di tutto, Gregorio Paltrinieri, che comincia il suo evento ...