Serturini decisa | «Contenta per il gol | siamo sulla strada giusta»

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha commentato la grande vittoria dell'Inter Women contro il Pomigliano. La centrocampista nerazzurra ha trovato il suo primo gol. POSITIVI ? Annamariaha sbloccato la partita contro il Pomigliano, vinta dall'Inter Women 2-6. Le sue parole ai canali del club: «Importanti i tre punti oggi, sonodi aver segnato il primo gol con l'Inter, gol che ha indirizzato la partita. Spero che sia il primo di tanti. Ottima partita, dominata, peccato per quei due gol, ma da queste partite qua dobbiamo trarre le cose positive. Positivi per la vittoria,».