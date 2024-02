Serie C 2023 2024 | risultati e classifiche

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ie leaggiornate dei tre gironi della: di seguito andiamo allora a scoprire dunque i punteggi finali di ogni partita della terza divisione italiana con i rispettivi marcatori, assieme alle graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quello che succede nel campionato organizzato dalla Lega Pro: in palio, a fine stagione, quattro promozioni in B. Di seguito Sportface.it vi proponedella nuova, che per motivi di sponsorizzazione è ribattezzataC Now.Girone A Mantova 60 Padova 52 Triestina 46 Vicenza 40 Atalanta U23 38 Pro Vercelli 38 Lumezzane 38 Pro Patria 35 Virtus ...

Nelle ultime gare del sabato di Serie C, arriva la netta vittoria della Carrarese per 3-1 sul campo dell’Entella . A passare in vantaggio sono i ... (sportface)

La Bertram Tortona non trema in casa, vincendo contro la Dinamo Sassari per 79-62 nell’anticopo della ventesima giornata della Serie A di basket. Decisivo il secondo tempo, con i sardi che sono caduti ...Domani sera il Milan affronterà il Napoli in campionarto. Le probabili formazioni e le idee di Mazzarri per affrontare i rossoneri Manca sempre meno al match di Serie A 2023-24 valida per la giornata ...La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Sassuolo Torino, valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.