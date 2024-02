Serie C 2023 2024 | rimonta vincente della Juve Stabia Ok anche Latina | Giugliano e Ancona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Laprosegue la sua straordinaria stagione e vince ancora,a Monopoli e vola a 54 punti nel Girone C diC. Un inizio complicato contro il Monopoli, che passa in vantaggio su rigore di Borello. Il rosso diretto di Hamlili, arrivato sul finireprima frazione, però cambia il match. Nell’intervallo la capolista ribalta il risultato con Piovanello e Adorante; poi il Monopoli resta addirittura in nove, nel recupero subisce un’altra rete di Piovnanello ed è costretto a incassare la seconda sconfitta di fila. RISULTATI E CLASSIFICHE Altraè quella del, che dopo essere passata in svantaggio con il Brindisi a causa del gol siglato da Trotta, ribalta il punteggio con la doppietta in sei minuti firmata da Fabrizi. Continua la striscia ...