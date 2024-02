Serie C 2023 2024 | Picerno ok a Sorrento | torna a vincere la Turris

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Prosegue il 25° turno del Girone C di. Terzo successo consecutivo per il, e terzo per 2-0, che passa in casa del. Fondamentale il 18° gol in campionato di bomber Murano, che permette ai suoi di rimanere in scia della Juve Stabia, 54 punti, al secondo posto con 48 punti staccando l’Avellino, a 44 e sconfitto dal Messina. Di Albertini il 2-0 finale al 94?.la, che batte 2-0 il Foggia in casa. D’Auria apre le danze al 21? e Pugliese chiude i conti al 64? riportando i tre punti ai suoi dopo cinque partite, 4 sconfitte e un pareggio. L’ultima vittoria risaliva al 22 dicembrecontro il Brindisi. Successo importante per la, che accorcia in classifica ...