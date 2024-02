Serie B Il Pisa si sveglia 2-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) In campo la giornata numero 24 del campionato diB. Ilbatte 2-0 la Sampdoria e vola a quota 30 in classifica portandosi a -3 dalla zona play-off. Primo tempo avaro di emozioni e di parate da parte dei due portieri. I nerazzurri sfruttano la superiorità numerica e nella ripresa passano grazie a una prodezza di Caracciolo al 13’. Chiude i conti al 25’ Barbieri che con un tiro al volo su sponda di Touré. Ed è festa nerazzurra con una Samp sempre più in crisi. Si gioca oggi invece la sfida che vede lo Spezia impegnato sul campo della Ternana. I risultati. Como-Brescia 1-0 (giocata venerdì); Cittadella-Parma 1-2; Cremonese-Reggiana 1-1; Ferallò-Palermo 1-2; Modena-Cosenza 1-1; Sudtirol-Venezia 0-3; Bari-Lecco 3-1; Catanzaro-Ascoli 3-2;-Sampdoria 2-0; Ternana-Spezia (oggi ore 16.15). La ...