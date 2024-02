Serie B | 24° giornata | 1-1 al cardiopalma tra Ternana e Spezia | come cambia la classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Milano, 11 febbraio 2024 – Al Liberati va in scena un match delicatissimo in ottica salvezza tra lae lo, due squadre bisognose di punti e che sono reduci da un pareggio. Nei primi quarantacinque minuti la gara è bloccata, con pochissime occasioni e solo a favore degli ospiti. Prima è Falcinelli a sfiorare in gol del possibile 0-1 cercando la deviazione sottoporta senza però beffare Iannarilli che respinge. Ancora Iannarilli si deve superare nella seconda chance delloche capita sulla testa di Muehl. Nel secondo tempo sempre Falcinelli a rendersi pericoloso con una conclusione sul primo palo che Iannarilli devia in angolo. Lasi fa vedere in avanti per la prima volta in questa partita al 56' e, complice un errore di Jagiello, Amatucci trova Raimondo solo davanti a Zoet che lo stende e ...