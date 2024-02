Serie A2 | scatta la fase a orologio | ko inattesi per Trapani | Cantù e Trieste

(Di domenica 11 febbraio 2024) Parte con tre grandi sorprese laaddel Campionato diA2 di basket maschile, una, la seconda del torneo, che prevede dieci partite dove ogni squadra incontra, in casa, le 5 formazioni dell’altro girone che sono posizionate alle sue spalle in classifica ed in trasferta le...

Tutto pronto per il Giro ne di ritorno del campionato di Serie C2, per i gialloverdi obbligatorio cambiare rotta (Monrealelive.it) (monrealelive)

Fallisce l'appuntamento chiave dell'anno la Salernitana, che riesce a rispondere all'Empoli con Weissman, prima di capitolare nei ...Nei match di Serie A del pomeriggio, il Bologna scatta al quarto posto momentaneo con il poker al Lecce mentre Monza-Verona finisce in parità La corsa Champions si infiamma. Alle vittorie di Lazio e ...Doppia tegola per il Monza per il match odierno contro il Verona, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.