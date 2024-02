Serie A – Milan-Napoli 1-0 | importante vittoria rossonera | LIVE News

Il Milan batte il Napoli 1-0 a San Siro e allunga la Serie positiva in campionato. Gli azzurri partono con più foga ma alla prima vera occasione ... (quotidiano)

La vittoria di stasera contro il Napoli permette al Milan di avvicinarsi in maniera significativa al secondo posto. La classifica aggiornata.Il Milan sfata il tabù Napoli a San Siro in Serie A dopo oltre dieci anni, grazie alla rete decisiva di Theo Hernandez sull`assist di Rafael Leao. I rossoneri.Il posticipo della domenica di Serie A va al Milan che batte di misura il Napoli. A San Siro finisce 1-0 per i rossoneri grazie al gol nel primo tempo di Theo Hernandez. I partenopei ci ...