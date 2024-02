Serie A | l’Olimpia Milano supera Brindisi in scioltezza | 69-55

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024)- Successo senza spingere troppo per l'Olimpia. Basta "sgasare" nel secondo periodo per continuare la striscia di vittorie. I biancorossi vincono per 69-55, ma in realtà tutto il vantaggio lo accumulano nel secondo periodo quando fanno un maxi break di 23-11. Vanno a segno tutti i 12 giocatori per la squadra di coach Messina con minutaggi di grande rotazione al di là dei 26 minuti di Shields. Il miglior realizzatore è Shabazz Napier con 11 punti, a ruota lo segue Voigtmann anche lui in doppia cifra con 10 punti, mentre Melli e Mirotic ne firmano 9 a testa. Così l'Olimpia riesce anche a cancellare le brutte percentuali da 3 punti (6/25) con una caterva di rimbalzi (ben 47, con Melli capofila a quota 12). Il lavoro è perfetto soprattutto in difesa dove basta tanta intensità sulla palla per riuscire a mettere in riga i ...