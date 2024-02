Serie A | il Bologna cala il poker | Monza-Verona 0-0

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 febbraio 2024) Prosegue il programma della 24ª giornata diA. In attesa del big match di questa sera tra Milan e Napoli, non mancano i gol nei match della domenica. La Fiorentina ha vinto 5-1 contro il Frosinone, e anche la partita delè terminata in goleada. I rossoblu hannoto il, battendo il Lecce con un netto 4-0. A decidere la partita di oggi al Dall’Ara il gol di Beukema al 5?, la doppietta di Orsolini, a segno al 27? e al 49? e la rete di Odgaard all’82’. In classifica i rossoblù agganciano momentaneamente l’Atalanta (impegnata alla 18 al ‘Ferraris’ con il Genoa) al 4° posto con 39 punti; mentre i giallorossi salentini restano fermi a quota 24 in 13/a posizione. Termina invece a reti inviolate la sfida tra. Il match disputato all’U-Power Stadium della ...