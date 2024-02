Serie A | 24° turno | Milan-Napoli 1-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 febbraio 2024) 22.45 Corre forte ildi Pioli, che batte 1-0 ila San Siro e piomba a -1 dalla Juve seconda. Potrebbe far subito male Simeone (girata fuori di poco),ma al 25' sono i rossoneri a passare con Theo su grande assist in verticale di Leao. Portoghese vicino al raddoppio con un bel destro a giro: vola Gollini. Ripresa. Ci prova Florenzi, Simeone non approfitta di un regalo di Bennacer (appoggio sbagliato) sibila vicino al palo il mancino di Politano. Sfiora il bersaglio anche Leao, all'89'ospiti sfortunati:autopalo Simic