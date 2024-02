Senza solidità economica difficile battere le violenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) "L’indipendenzaaffrancarsi dalle". Lo sottolinea Viviana Cassini, presidente di Casa delle Donne di Brescia, a cui ogni anno si rivolgono centinaia di donne vittime di violenza, fisica, psicologica,. "Nella fase preliminare – spiega – quando le donne si rivolgono ai centri, se manca l’indipendenzae se non c’è una situazione di pericolo di vita, capita che molte donne non riescano a distaccarsi, perché significherebbe fare un salto del buio, non saprebbero dove andare se non hanno la forza di sostenersi da sole". Trovare un lavoro, negli ultimi tempi, è diventato più facile, ma si tratta in molti casi di lavoro povero. "Abbiamo tante donne laureate in medicina, biologia, sociologia, che, soprattutto se straniere, vengono ...