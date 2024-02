Sempre tanti anti Pd | con la variabile Renzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Firenze, 11 febbraio 2024 – La coalizione TTPD, Tutti Tranne Pd, è in fervente attività. Ieri Tomaso Montanari ha lanciato al teatro Puccini la sua associazione, "11 Agosto". Il giorno della Liberazione di Firenze, nientemeno. Perché, ha detto alla Nazione l’Immaginifico Rettore, "Firenze va liberata: è diventata una vetrina di lusso che espelle il disagio sociale, e i suoi stessi residenti". I più scontenti per il trattamento ricevuto sono senz’altro i suoi (ex) amici del Pd, come l’assessore all’Ambiente Andrea Giorgio, capo degli schleiniani di Firenze, che aveva provato a convincere lo storico dell’arte della bontà della candidatura di Sara Funaro. Ha provato in tutti i modi a spiegargli che, ora che il sindaco Dario Nardella va in Europa, ci sarà più spazio per la Vera Sinistra: "Ci sarà per forza una fase nuova perché, dopo 10 anni, il sindaco va via", ha detto Giorgio a ...