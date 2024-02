Sella | missione compiuta in casa Prova di squadra per battere Casale

(Di domenica 11 febbraio 2024)cento 79 novipiù monferrato 73: Mitchell 15, Mussini 14, Bruttini 9, Delfino 8, Kuuba, Palumbo 11, Bucciol, Toscano 5, Magni, Archie 15, Moreno, Ladurner 2. All. Mecacci NOVIPIÙ MONFERRATO: Kelly 7, Castellino 4, Martinoni 7, Fantoma 18, Pepper 14, Pianegonda, Boussounka, Fall 4, Calzavara 19. All. Di Bella Parziali: 16-17, 40-37, 57-56 LaCento vince la seconda partita consecutiva, la quarta nelle ultime 5 contro un’ottima Novipiù Monferrato, finisce 79-73 per i biancorossi grazie ai 15 punti di Archie e Mitchell e un decisivo Palumbo nel finale, non bastano i 19 di Calzavara per i piemontesi. Una gara non facile per i biancorossi, che inaugurano nel modo migliore la fase a orologio. Il primo time-out della gara lo chiama Mecacci per interrompere un mini-parziale dile, che allunga sul ...

