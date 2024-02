Sei Nazioni | l' Italrugby cade a Dublino L' Irlanda vince 36-0

Leggi tutta la notizia su iltempo

(ITALPRESS) – L'e subisce la seconda sconfitta al Sei2024. Contro l', gli Azzurri di Quesada sono stati battuti per 36-0 in una gara che i padroni di casa sono stati bravi a portare subito dalla propria parte. L'resta così in testa alla classifica del Torneo a punteggio pieno. Decidono il match le mete di Crowley (autore di 2 trasformazioni), Sheehan (doppietta), Conan, Lowe (premiato anche con il player of the match) e Nash, con trasformazione finale di Byrne. Dopo la settimana di pausa, l'Italia affronterà la Francia a Lille, mentre l'andrà a Twickenham per sfidare l'Inghilterra.