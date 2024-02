Sei Nazioni | l’Italia di Quesada alla prova del nove contro l’Irlanda

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dopo aver travolto la Francia, l'Irlanda è favorita d'obbligo nell'incrocio con gli Azzurri di domenica pomeriggio. I passi avanti dell'Italia di Gonzalocon l'Inghilterra, però, fanno almeno sperare in una gara competitiva. Chi gioca e dove seguire Irlanda-Italia in diretta

Il secondo match del secondo turno Sei Nazioni 2024 di rugby vede l’Inghilterra battere in rimonta il Galles per 16-14 dopo che la prima frazione ... (oasport)

Tutto pronto per Irlanda-Italia , partita valevole per il primo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby maschile . Gli uomini di Andy Farrell, ... (sportface)

Oggi in tv Irlanda-Italia, partita del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile: canale, orario e come vederla in diretta streaming ...La diretta testuale di Irlanda-Italia, partita del primo turno del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile: aggiornamenti e punteggio live ...Una commemorazione a Reggio per ricordare Giovanni Palatucci, funzionario di polizia che salvò molti ebrei durante la guerra. Presenti autorità cittadine, studenti e associazioni. Momento di preghiera ...