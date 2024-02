Sei Nazioni | a Dublino dominio assoluto dell’Irlanda L’Italia perde 36-0

(Di domenica 11 febbraio 2024) Netto passo indietro degli Azzurri nella trasferta in Irlanda, dove vengono dominati per tutta la partita dai Verdi. Italia mai in partita, soffre la fisicità dei padroni di casa e subisce una punizione severa

59? Difficile ripartire adesso, ma bisogna provarci. Meta in favore dell'Italia. 57? cartellino giallo per ...

70? Ancora una touche rubata, difficile costruire qualcosa di interessante così. 69? Si torna in parità ...

78? Crowley questa volta trasforma la meta. 76? Niente da fare, sesta meta per l'Irlanda con Calvin ...

L'Irlanda domina in lungo e in largo, l'Italia crolla all'Aviva Stadium di Dublino: gli Azzurri di Quesada perdono 36-0 .Continua a leggere (fanpage)

Contro la seconda squadra al mondo, campione in carica del Sei Nazioni con tanto di Grand Slam, devastante in Francia nel primo turno e dal campionario infinito di “ball carrier” (i giocatori grandi e ...Si è conclusa la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2024 e a Dublino sono scese in campo l’Irlanda e l’Italia. Per gli azzurri di Gonzalo Quesada un match alla vigilia considerato durissimo, co ...La bellissima prova dell’under 20 azzurra, che a Cork venerdì nel Sei nazioni di categoria ha perso solo di un punto (23-22) contro i padroni di casa è insieme amara e… Leggi ...