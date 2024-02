Segna con il gomito in Inghilterra e non lo nasconde | il gol non può essere annullato

In conferenza stampa dopo la sonora sconfitta rimediata contro il Bayer Levekusen, che può costare la vittoria della Bundesliga, l’allenatore del ... (sportface)

Choc ad Altavilla Milicia , in provincia di Palermo, dove un uomo, Giov anni Barreca, uccide moglie e figli e poi si consegna ai carabinieri . La ... (ilgiornaleditalia)

Il Gallo Belotti si sblocca subito con la maglia della Fiorentina: segna all'esordio da titolare contro il Frosinone ...Insegnare a coltivare la pazienza nei giovani può portate a significativi benefici psicologici. Italo Calvino intitolò un suo libro «Prima che tu dica pronto»: parole che dicono come la magia dell’inc ...Il presidente dell'Argentina ha seguito la messa in Vaticano per la canonizzazione di Mama Antula. Al termine l'abbraccio con il pontefice. Durante la campagna elettorale aveva definito Francesco un i ...