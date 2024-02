Se Atene ride | Sparta piange | Simone Inzaghi vola | Filippo esonerato dalla Salernitana | Liverani in pole

(Di domenica 11 febbraio 2024), con la sua Inter,nella classifica di serie A (60 punti in classifica, frutto di 19 vittorie,3 pareggi e appena una sconfitta in 23 gare), ma il fratellonon vive la stessa sorte: da oggi non è più l'allenatore della, come ufficializzato in una nota la società ne annuncia l’esonero. «L'U.S.1919 - si legge nella nota diramatasocietà...

Il NEW Hotel di Atene, membro di YES! Hotels Group, ha inaugurato a luglio 2011, incorporando completamente la filosofia del Gruppo: giovane, entusiasta e seducente. Il NEW Hotel è situato nel cu [ ...Sul Pil 2024 italiano peserà anche la fine del Superbonus 110% che secondo le previsioni dei costruttori porterà il settore edilizio a -7,4% nell'anno in ...Se Atene piange, Sparta non ride. Fatta eccezione per la Spagna, le principali economie europee sono in stagnazione. L’eurozona nel suo complesso ha evitato di un soffio la recessione, ma l’economia n ...