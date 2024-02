Scopri quanto costa la Pizza Geolier e in quale città puoi gustarla! La tua prossima delizia è qui

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ti sei mai chiesto cosa succede quando un famoso rapper si lancia nel mondo della pizzeria? Ecco a te tutto quello che devi sapere sulla nuova pizzeria dia Sanremo, un locale che sta già facendo impazzire tutti i presenti allaligure durante il Festival di Sanremo 2024.: Non Solo a Sanremoha aperto i battenti a Sanremo, precisamente in Via Gaudio 61. Ma non preoccuparti se non sei indurante il festival, perchéha pensato anche a te. Infatti, le sue pizze sono disponibili anche a Napoli, Roma e Milano tramite Deliveroo. Quindi, anche se non sei a Sanremo,ancora fare un assaggio di queste delizie!il Menù di...