Sciopero treni lunedì 12 febbraio | orari e linee a rischio stop per Trenitalia | Italo e Trenord

Un lunedì a rischio per chi viaggia in treno in Italia, a causa dello sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Cub ed Usb che protestano per il rinnovo del contratto. Domani, lunedì 12 febbraio, per chi utilizzerà un treno per spostarsi sarà una giornata difficile. È stato indetto uno sciopero di 8 ore (dalle 9 alle 17) da parte dei sindacati di base Cup e Usb.