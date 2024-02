Scintille dai cavi Sos ai pompieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024)da fili elettrici esterni, forse causate dalle infiltrazioni d’acqua legate alle cospicue piogge degli ultimi giorni. I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti ieri intorno alle 11 nel tratto finale di via San Giovanni, nel quartiere periferico della Brughiera, per mettere in sicurezza l’area in attesa dell’intervento del personale Enel che si è poi occupato del ripristino della linea elettrica. La preoccupazione dei residenti ha spinto alla richiesta d’intervento perché da un punto preciso, in modo irregolare ma molto ben visibile, si stavano sprigionandoe ovviamente, oltre ai possibili problemi legati all’approvvigionamento dell’energia elettrica, si è temuto potessero generare un incendio. U.Z.