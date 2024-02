Sci oggi in TV | dove vedere lo slalom femminile di Soldeu e il maschile di Bansko | orari e diretta

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 11 febbraio 2024) Doppio appuntamento per la Coppa del Mondo di sci alpino questa domenica 11 febbraio con lodi scena in Andorra e quelloin Bulgaria. Tra le donne due pesanti assenze, con Shiffrin e Ga out, tra gli uomini Odermatt ha già in mano il titolo 2024. Gare in chiaro in TV sui canali Rai (e RaiPlay in streaming), per gli abbonati appuntamento su Eurosport, Discovery+ e DAZN.