Sci di fondo | Mondiali Junior Planica 2024 | Italia di bronzo nella staffetta mista!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Si chiudono con un’altra medaglia per l’di sci di, andati in scena a, in Slovenia:4×5 km mista il quartetto azzurro conquista ilalle spalle della Svezia, prima, e della Norvegia, seconda. La medaglia d’oro va alla Svezia, che rimonta sulla Norvegia nell’ultima frazione e vince in 50’35?2, rifilando 13?9 agli avversari, ma alle loro spalle l’, in posizione da podio per tutta la gara, dopo la fuga delle prime due compagini nel corso della seconda frazione, chiude terza a 45?1. Ilva al collo di Davide Ghio, Iris De Martin Pinter, Aksel Artusi e Maria Gismondi, i quali confermano la medaglia ottenuta ...