Sci di fondo | Barp sfiora il podio nella sprint di Canmore | vince Klaebo

(Di domenica 11 febbraio 2024) La Coppa del Mondo di sci di2023/24 fa tappa in Canada a, dove è andata in scena loa tecnica libera. Ad aggiudicarsi la gara è il norvegese Johannes, che ha chiuso davanti al connazionale Erik Valnes e allo svedese Edvin Anger. Buon risultato per l’Italia, che trova il quinto posto di Elia, suo miglior risultato in carriera in CdM finora. Il giovane bellunese è arrivato al turno decisivo grazie a quarti e semifinale affrontati in maniera tatticamente ineccepibile, evitando sprechi di energie per poi attaccare nel rettilineo finale. Fuori nelle batterie invece Federico Pellegrino, vittima di una caduta nel curvone che conduce allo stadio. Out al primo turno anche Michael Hellweger, che dopo il secondo posto in qualifica non riesce a ripetersi e chiude al 21esimo ...