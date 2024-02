Sci alpino | si chiude il fine settimana di Coppa Europa con le top-10 in discesa di Thaler e Runggaldier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Maltempo protagonista in quel di Crans Montana (Svizzera), sede della tappa deldella2023-2024 di scifemminile. Dopo la cancellazione delladi ieri, dovuta al fortissimo vento, straordinari oggi per le donne jet, impegnate in due prove nella stessa giornata della specialità più veloce del Circo Bianco. Sulla pista che la prossimaospiterà il circuito maggiore la prima vittoria di giornata va alla francese Karen Clément in 1’07?51, al terzo successo in carriera a questo livello e al secondo stagionale, dopo essersi imposta anche nel superG di La Thuile di cinque giorni fa. Seconda posizione per Ester Ledecka (+0.27), con la ceca che ha partecipato a questo weekend proprio in preparazione dei prossimi appuntamenti in ...