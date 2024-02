Sci alpino | Marta Rossetti | “Ho sciato con margine | avrei potuto fare di più”

Sul podio anche Ljutic e Moltzan. 12^ Marta Rossetti Soldeu (ANDORRA) - Anna Swenn Larsson ha vinto lo slalom di Soldeu (Andorra), valido per la ... ()

Sci alpino - Anna Swenn Larsson torna a vincere nello slalom di Soldeu. Rossetti vicina alla Top-10

Anna Swenn Larsson sfrutta la grande occasione e torna sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Terzo successo in carriera per la svedese ... ()