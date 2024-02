Sci alpino femminile | calendario Coppa del mondo 2023 2024 | le date delle gare

(Di domenica 11 febbraio 2024) 12 discese, 11 Super G, 11 giganti, 11 slalom. Sono 45 ledelladeldi sci, un'annata intensa che prende il via sabato 28 ottobre a Soelden, in Austria, con uno slalom gigante. Sarà il primo degli imperdibili appuntamenti che si concluderanno a...

E' stato cancellato per pioggia e mancanza della sicurezza in pista lo slalom maschile di Bansko, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo rende ...Dopo aver messo in archivio i fine settimana dedicati alle gare tecniche di Bansko e Soldeu, la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 si prepara per il prossimo weekend che, invece, sarà concentrato ...Nella prima manche condizionata da vento e pioggia il francese guida davanti a Haugan e Kristoffersen. Sala nono davanti a Vinatzer, ma gli organizzatori fermano tutto dopo 31 concorrenti ...