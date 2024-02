Sci alpino | Anna Swenn Larsson torna a vincere nello slalom di Soldeu Rossetti vicina alla Top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024)sfrutta la grande occasione esul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Terzo successo in carriera per la svedese (l’ultimo nel novembre 2022 a Killington), che trionfadi, il primo con le grandi assenti Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Sicuramente l’assenza delle due stelle dellofemminile apriva a diversi scenari eè stata bravissima a chiudere la prima manche in testa e poi a reggere la pressione nella seconda. Ancora un secondo posto come a Jasna per Zrinka Ljutic. La croata ha scalato una posizione rispettoprima manche, ma nulla ha potuto contro la svedese, chiudendo a 35 centesimi dvincitrice. ...