Scherma | tre successi con Cadetti e Giovani Spade forlivesi alla ribalta nelle competizioni regionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Doppio fronte per il Circolo Schermistico Forlivese, in gara di recente con gli spadisti Under 17 e 20 nella seconda prova regionale a Lugo, in palio i pass per la gara nazionale, e con gli Under 14 nel Campionato Regionale a squadre. Nella categoria, con 70 partecipanti al via, il migliore deiè Adriano Rocco, brillante terzo, sconfitto 11-15 in semifinale dal riminese Brando Foschini. Molto bene anche Davide Castellani e Marcello Ghetti, che fermati agli ottavi chiudono rispettivamente al 14º e al 16º posto. Qualificazione ottenuta anche da Gabriele Samorì (17º), Matteo Maddalena (22º) e Gioele Masini (27º). Tra le Cadette vittoria assoluta per Viola Casali, che supera in semifinale e finale le reggiane Marani (15-12) e Ricchetti (15-10). Bravissima anche Zakiya Chraim, ottima terza, superata in semifinale da Ricchetti 15-11. A ...