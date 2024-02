Scherma | le sciabolatrici sono seconde a Lima e ipotecano le Olimpiadi!

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’Italia ipoteca Parigi anche con la sciabola femminile! Prestazione eccezionale del quartetto azzurro a(Perù), che in Coppa del Mondo, si prende un secondo posto di importanza capitale nella prova a squadre. Era l’arma più a rischio prima di oggi per quel che riguarda il movimento dellaitaliana, che ora sogna ad occhi aperti di andare in Francia con il massimo contingente. Il percorso delle azzurre è stato da cardiopalma, e passa quasi in secondo piano la sconfitta in finale contro la corazzata transalpina, seconda nel ranking mondiale alle spalle della Corea. Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile e Irene Vecchi arrivano all’ultimo match probabilmente scariche, e non posnulla di fronte alla Francia, che domina e si prende il successo della tappa peruviana con il punteggio di 45-25. Terzo gradino del ...

