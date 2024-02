Scherma | Cdm spada | le azzurre trionfano a Barcellona e conquistano pass per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 febbraio 2024), 11 feb. -(Adnkronos) – Le spadiste italianee volano ai Giochi Olimpici di. Domenica speciale l?Italia del CT Dario Chiadò: la squadra azzurra difemminile, composta da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Giulia Rizzi, ha vinto la tappa di Coppa del Mondo sulle pedane catalane, superando dopo una finale bellissima la Corea, e ha aritmeticamente staccato ilper l?Olimpiade della prossima estate.Lehanno debuttato negli ottavi di finale superando con un netto 38-20 il Giappone. Nei quarti, con un?altra prestazione da squadra vera, le spadiste italiane si sono imposte sulla Svizzera con il punteggio di 37-32, acquisendo il biglietto per la semifinale contro la Cina. Nel match potenzialmente decisivo per ipotecare la Qualifica Olimpica, l?Italia è stata gigante: con pazienza e costanza, ha recuperato un gap di 5 stoccate creatosi nella prima fase del combattimento, rimettendo l?incontro sul filo dell?equilibrio, fino alla frazione conclusiva in cui Alberta Santuccio, al minuto supplementare e con la priorità sorteggiata in favore del team cinese, ha piazzato il colpo del 22-21 che ha fatto volare, con un decollo soltanto, le spadiste italiane alla finale die ai Giochi di.Il punto esclamativo sulla giornata magica dellafemminile azzurra è stato messo in finale contro la Corea. Dopo un avvio durissimo, l?Italia ha cominciato una rimonta entusiasmante che, nelle ultime tre frazioni, ha visto ? eravamo sotto di 3 lunghezze ? prima Mara Navarria rosicchiare un punticino, poi Rossella Fiamingo emulare la compagna per avvicinarsi ancora un po?, e infine Alberta Santuccio colmare lo svantaggio e mettere a segno la stoccata decisiva, quella del 29-28. Festa grande in Spagna per le atlete del CT Dario Chiadò, affiancato dai maestri di staff Roberto Cirillo e Daniele Pantoni, con alla guida della Delegazione il Vicepresidente vicario della Federazione Italiana? due volte olimpionico a squadre di? Maurizio Randazzo. Vittoria, Inno di Mameli che risuona e qualifica Olimpica aper le spadiste italiane, vicecampionesse del mondo in carica.è davvero tinta d?azzurro.