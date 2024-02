Scalvini fa gol senza una scarpa in Genoa-Atalanta | il VAR annulla dopo 5 minuti

Genoa-Atalanta, mancano 10 minuti al fischio finale con la formazione di Gasperini in vantaggio per 2-1. 76? – Dopo due miracoli di Martinez, ... (ilnapolista)

Prima gioia, anzi no: Giorgio Scalvini rimanda ancora l'appuntamento con il primo gol in questo campionato. Durante Genoa-Atalanta (match... (calciomercato)

Genoa-Atalanta , mancano 10 minuti al fischio finale con la formazione di Gasperini in vantaggio per 2-1. Dopo due miracoli di Martinez, Scalvini ... (ilnapolista)

Genoa - Atalanta highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A ...La gioia del gol, la per esultare e poi la lunga attesa per un controllo al Var. Questo è successo a Giorgio Scalvini in Genoa-Atalanta dopo che al 76' ha trovato la rete dell'1-3. Dopo una carambola ...Dopo ben 7' di VAR check è stato annullato il gol di Scalvini in Genoa - Atalanta: questo a causa del fuorigioco di Pasalic ...