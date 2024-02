Scalvini fa gol con la scarpa in mano | cosa dice il regolamento e perché il VAR lo ha annullato

(Di domenica 11 febbraio 2024)segna con lainma il gol contro il Genoa èdopo un lungo check del Var per il tocco di Pasalic in fuorigioco. Senza quella verifica la rete del difensore sarebbe stata valida? Lo spiega la regola 4 sull'equipaggiamento dei calciatori.

Lungo check del VAR in Genoa-Atalanta per il gol di Scalvini, che segna con uno scarpino in mano. Gasperini commenta durante il check: "È uno schifo" ...Genoa-Atalanta 1-4, la Dea torna a esultare in trasferta dopo più di tre mesi. Gasperini mette a segno la quinta vittoria di fila. Le pagelle nerazzurre.L'Atalanta ha battuto per 4-1 il Genoa a Marassi, nel posticipo della 24/a giornata di Serie A. Un risultato importante, che consente alla squadra di ...