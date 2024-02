Saviano e il complotto Sanremo Senaldi | Trovato il prossimo conduttore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Roberto, con un video sui social, ha preso posizione in merito alle polemiche scoppiate dopo la vittoria di Geolier nella serata delle cover al Festival di. Poi, ha scritto in un post: "Geolier è stato molto votato? E quale sarebbe il problema? State forse pensando aldei napoletani? Eddai, vi siete presi tutto quello che potevate, con il criterio della spesa storica avete di fatto reso impossibile ogni crescita e miglioramento al Sud. Oggi con l'autonomia differenziata si realizzerà, per legge, la rimozione della Questione meridionale e rompete le scatole a Geolier? Ma truateve na fatica, perché quella che avete vi lascia troppo tempo libero da sprecare in fesserie". La questione è finita al centro dell'ultimo intervento di Pietro, che, attraverso un video pubblicato sulla pagina ...