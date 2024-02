Sassuolo | un punto per ricominciare Ma contro il Toro si è vista la mentalità giusta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il ritorno al Mapei Stadium, dove i neroverdi non giocavano da un mese, frutta alunche muove una classifica che era ferma dal 6 gennaio. In attesa dei risultati di Verona (oggi) e Udinese (domani) la squadra di Dionisi riesce, questa volta, a non farsi rimontare del tutto e se è vero che le fatiche neroverdi sono sparse dentro quasi 100’ parecchio sporchi, è altrettanto vero che questo, ancorchè in difficoltà, di mollare non sembra ne abbia nessuna voglia. E chissà che non abbia finalmente capito che tipo di stagione deve giocare, da qui alla fine: nella partita di ieri, infatti, si èinedita applicazione, soprattutto in quel finale altre volte costato carissimo e questa volta ‘tenuto’ coi denti. Rischiando di vincere (Defrel, 90’) ma, ammettiamolo, anche di perdere sull’ultima zuccata ...