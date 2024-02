Sassuolo-Torino | roba da bomber | Pinamonti-Zapata gol | è 1-1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Due gol nel giro di 4' in avvio di partita valgono l'1-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia nel match tra. Al gol dirispondeper i granata che centrano il secondo pareggio consecutivo. Dopo tre ko di fila torna a muoversi la classifica dei neroverdi, ora a +2 sul terzultimo posto occupato da Verona e Cagliari. Bajrami e Laurientè larghi,centrale le scelte offensive di Dionisi, ancora costretto a fare i conti con l'assenza di Berardi. Conferma ancora il tridente pesante Juric che schiera insiemee Sanabria e lancia Vlasic sull'out di sinistra. Il match si stappa subito e in meno di 10' già arriva un gol per parte: passa al 5' ilcon lo spunto sulla destra di Pedersen che disegna il cross per l'incornata a ...