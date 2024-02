Sassuolo-Torino 1-1 | Dionisi | “Prestazione buona | rammaricati per il risultato”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) “Unaveramente, offensiva e difensiva. Ci è mancato di osare un po’ di più, negli ultimi 20 metri si poteva fare meglio, potevamo fare il secondo gol, ci potevamo credere di più”. Lo ha detto l’allenatore del, Alessio, a Sky Sport dopo il pareggio contro il: “Dobbiamo toglierci questi pesi e andare in campo come abbiamo fatto la scorsa settimana, anche se non è arrivato il, e come abbiamo fatto oggi. Ce la siamo giocata colsul loro campo tecnico-tattico. Devo fare un plauso ai ragazzi, sono andati oltre il momento che è difficile e pesante, ci toglieremo le soddisfazioni che ci dobbiamo togliere. Avevamo di fronte una squadra forte, con valori individuali importanti, e l’abbiamo messa in difficoltà. Siamo ...