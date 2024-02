Sassuolo | Pinamonti | “Pareggio che vale più di un punto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’attaccante delAndreaha commentato ai microfoni di DAZN ilinterno contro il Torino: “È unche serve tanto per l’umore e per questo motivoanche più di un“. A salvare il risultato nel finale di gara, un intervento decisivo di Consigli: “Non sarebbe stata la prima volta che perdevamo nei minuti finali, ha fatto una paratona Andre“. Parlando poi delle sue sensazioni, il centravanti scuola Inter aggiunge: “Mi piace avere delle responsabilità, però il gol che mancava non era un peso. Viviamo questo momento tutti insieme, sappiamo che non è facile, ma insieme ne usciremo. Dionisi resta? Sapevo che era una settimana particolare per lui, ma all’interno della squadra l’abbiamo vissuta normalmente, diamo sempre tutto in allenamento e in partita. ...