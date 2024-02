Sassuolo | le pagelle di CM | Pinamonti segna di testa | Doig soffre Bellanova

(Di domenica 11 febbraio 2024)-Torino 1-1 Consigli 6: non può nulla sul tocco ravvicinato di Zapata. Fortunato per il resto, gli altri tiri del Torino fanno...

Sassuolo-Torino 1-1 Consigli 6: non può nulla sul tocco ravvicinato di Zapata. Fortunato per il resto, gli altri tiri del Torino fanno sempre la barba al palo..I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata del campionato 2023/24: pagelle Milan Sassuolo Primavera. Nava 5 – Esordio stagionale per il portiere rossonero. Con i piedi al ...Un punto a testa per Sassuolo e Torino al termine del match del Mapei Stadium. La sblocca Pinamonti dopo cinque minuti con un bel colpo di testa sul cross di Pedersen dalla destra. Pareggio immediato ...