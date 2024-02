Sarzana Gamma liquida d’autorità il Bassano I rossoneri si confermano al terzo posto

(Di domenica 11 febbraio 2024)5 Ubroker2 HOCKEYINNOVATION: Corona, festa, Garcia, Illuzzi, Borsi, Olmos,Ortiz, Tognacca, De Rinaldis F., Venè. All. De Rinaldis P. UBROKER: Da Silva, Amato, Sgaria, Pozzato, Baggio, Sousa, Barbieri, Scuccato, Gomes, Bertuzzo. All. Zonta. Arbitri: Galoppi di Follonica e Ferrari di Viareggio. Marcatori: 1° tempo 14’52’’ Olmos, 15’15’’ Ortiz. 2° tempo: 2’30’’ Ivo Silva, 2’36’’, 4’14’’ Garcia, 8’31’’ Borsi, 20’45’’ Gomes.– Un pieno di reti, punti e fiducia. L’HockeyInnovation si riprende il "Vecchio Mercato" superando il5-2 rafforzando ilin classifica nel campionato di serie A1 e ...

Sarzana (La Spezia) 10 febbraio 2024 - Una vittoria netta quella dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nella sfida del campionato di serie A1 contro il Bassano. Dopo le due sconfitte consecutive i ross ...CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta domenicale per la Blue Factor, nella sesta giornata del campionato di serie A2: alla pista del “Vecchio Mercato” i biancocelesti vanno a sfidare il Gamma ...Dopo due ko consecutivi in casa arriva l’occasione di tornare alla vittoria. Il rossonero Festa ex di turno della serata. Inizio alle 20.45 al Vecchio Mercato.