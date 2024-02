Sarah Scazzi | Misseri torna in libertà nella sua Avetrana

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dopo aver scontato quasi sette anni di detenzione per l’omicidio della nipote, Micheleha riguadagnato la. L’alba del 20 febbraio ha visto l’agricoltore dilasciare il carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, per fare ritornovilletta di famiglia. Evitando la stampa,ha lasciato il penitenziario accompagnato dal suo avvocato, Luca La Tanza, e si è allontanato a bordo di una Jeep Renegade bianca. Negli anni di reclusione,si è distinto per la sua condotta esemplare, partecipando a lavori di giardinaggio e aiutando in cucina, guadagnandosi uno sconto di pena di 684 giorni per buona condotta. Nonostante la contesa legale e i tentativi di comunicare con i media,ha ...

Il 69enne era stato condannato a otto anni per aver gettato in un pozzo ad Avetrana (Taranto) il corpo della nipote 15enne Sarah Scazzi, uccisa il 26 agosto del 2010. A uccidere la ragazza, ...BARI - Michele Misseri ha lasciato questa mattina il carcere di Lecce dopo aver scontato una condanna per soppressione di cadavere: il 69enne era stato condannato a otto anni per aver gettato in un po ...