Sarà Eddie Martinez a rappresentare il Titano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) La Repubblica di San Marino partecipa alla 60esima Esposizione internazionale d’arte-La Biennale di Venezia con il progetto Nomader di, a cura di Alison M. Gingeras. In esposizione, un nuovo corpus di opere dell’artista americano, pensate appositamente per La Fucina del Futuro (Calle San Lorenzo 5063B, Castello), sede del padiglione in continuità con la Biennale Architettura 2023. Il padiglione di San Marino è progettato e realizzato da Fr Istituto d’Arte Contemporanea, azienda sammarinese che fa capo a Roberto Felicetti, Vincenzo Rotondo e Alessandro Bianchini, con il supporto della segreteria di Stato alla Cultura e la supervisione del commissario Paolo Rondelli e del vice commissario Riccardo Varini. "Sono onorato dila Repubblica di San Marino alla Biennale Arte 2024 – sono le parole di ...