Sanremo | problemi al televoto L' appello degli artisti in gara - La diretta

Mole di voti senza precedenti a Sanremo 2024 e il Televoto va in tilt. Numerose le segnalazioni sui social da parte di telespettatori, ma anche di ... (ilmessaggero)

Non è Sanremo 2024 senza problemi col televoto . Anche nella serata finale della nuova edizione della kermesse canora molti utenti stanno ... (sportface)

Geolier e Annalisa denunciano problemi con SMS del televoto di Sanremo 2024 : “Aspettate la conferma”

problemi per chi desidera votare il proprio big in gara a Sanremo 2024 tramite televoto via SMS. Annalisa, Geolier e Irama hanno segnalato il ... (fanpage)