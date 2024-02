Sanremo | polemica in sala stampa | “Non fate votare la Campania per Geolier”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 11 febbraio 2024) Polemiche infinita a2024 per presunti commenti discriminatori incontroe il voto campano. Un avvocato chiede l’accesso ai voti.– Non accennano a placarsi le accese polemiche intorno alla discussa vittoria del rapper napoletanonella serata cover del Festival di2024. In particolare, continua a far discutere quanto sarebbe accaduto nelladell’Ariston. L’avvocato Grimaldi chiede l’accesso ai voti dellaSecondo l’avvocato Erich Grimaldi, sarebbero state pronunciate frasi discriminatorie come “Nonpiùla”, con riferimento al massiccio sostegno al rapper ...