Sanremo | la cumba della noia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Come una goccia di rugiada/su una foglia di loto/io svanisco. Con i versi zen di Senryu salutiamo il Festival di. Scivola via l’ultima serata, c’è già aria di fine ciclo. L’entusiasmo di Lino Banfi in prima fila in platea è contagioso. Anche l’immenso Fiorello è stanco, si vede. Quando si attacca a parlare di medici, analisi e controlli, signora mia, non c’è niente da fare l’Rsa avanza. Fiore ci racconta anche di una mistica visione di una sua zia morta apparsa durante un ECG da sforzo. Lo avevamo detto che c’era un sottile gusto geriatrico persistente. Resta questa idea fissa di Ama che davanti a noi si apra inesorabile il viale del tramonto. Anche quando sottolinea che “Non ho l’età” di Gigliola Cinguetti (sul palco in nero e boccoli, eleganzissima) ha 60 anni. Per fortuna c’è la brunetta dei Ricchi e Poveri che balla scatenata con La Sad dietro le quinte. ...