Sanremo | Irama conquista un meritatissimo quinto posto | “è l’Inizio”

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’artista: il festival è anche tradizione e responsabilità Roma, 11 feb. (askanews) – “per me significa inizio. Significa anche tradizione e responsabilità, perché è un palco molto importante”.si è classificatoal 74° Festival dicon “Tu no” (Warner Music Italy), un brano denso e viscerale, di grande impatto, che il cantautore interpreta scavando nel profondo, in un climax emotivo dove pianoforte, Orchestra e voce diventano un tutt’uno. Il brano esalta al massimo le sue doti canore e interpretative e ne sottolinea il nuovo percorso artistico. “‘Tu no’ è una canzone a cui tengo molto, molto emotiva, che racconta temi della distanza e della mancanza. Temi universali, spero che arrivi alle persone”, dice ad askanews.In “Tu no”racconta il senso di mancanza e ...

E' emozionatissima Angelina Mango che, con la sua "La noia", vince la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Al 2° posto Geolier con "I p' me, tu p' te", 3° posto per Annalisa con "Sinceramente". Il pubblico aveva le idee ben chiare sul vincitore del Festival di Sanremo 2024: il 60% dei voti del pubblico da casa è andato a Geolier. Il rapper di I p' me, tu p' te ...